Eesti tehnoloogiafirma laieneb USA turule ja tahab Eestis palgata rekordilised sada IT-talenti

Playtech Estonia direktor Ivo Lasn i sõnul on USA turule laienemine ettevõtte jaoks ühe suure verstapostini jõudmine ning esimesed partnerluslepingud loovad olulist pinnast Playtechi jätkuval laienemisel uutel reguleeritud turgudel järgnevatel aastatel. „2006. aastal keelustati USA-s interneti hasartmängurlus ja ka Playtech pidi seetõttu turult taanduma. Tol ajal puudusid sektoril selged regulatsioonid ning nende kehtestamise asemel otsustati alustuseks kõik keelata. Nüüd on meil taas võimalik etapiti laieneda, sest iga osariik avab turgu vastavalt oma regulatsioonidele. Tänased mängutööstuse regulatsioonid on ranged, turg nõudlik ning see loob huvitavaid väljakutseid ka meie tiimidele," lisas Lasn.

„Playtechi globaalne laienemine on loonud võimaluse ka Eestis meeskonda kasvatada ning hetkel on meil avatud ligi sada positsiooni," rääkis personalidirektor Triin Sikkal. Sikkal lisas, et värbamine on IT-sektoris hetkel keeruline ning võitlus talentide pärast suur. „Oleme täna olukorras, kus IT-sektori spetsialistidel on võimalik valida, millises ettevõttes nad töötada soovivad ning seetõttu peab ka iga ettevõte oma väärtuspakkumise läbi mõtlema. Rahvusvaheline kokkuhoidev meeskond ja põnevad projektid, paindlik töökorraldus ning võimalus ettevõtte sees areneda ja tippspetsialistide kõrval kasvada on mõned näited, mida tööandjana pakume ning oluliseks peame," lisas Sikkal.