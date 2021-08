FOTOD | Uus suur kinnisvaraarendus Tallinna külje all. EfTENi uue fondi seni suurim investeering

"See on meie uue fondi jaoks seni suurim investeering ja ühtlasi esimene, kus teeme Eestis investeeringu elukondliku kinnisvaraprojekti omakapitali. EfTEN United Property Fundi ambitsioon on olla omamoodi Balti kinnisvaraindeks ning eluhoonete arendamisel on selles oma kindel osa," selgitas EfTENi juht Viljar Arakas, kelle sõnul tegi fond Uus-Järveküla arendusse esialge 2,5 miljoni euro suuruse investeeringu.

EfTEN United Property Fundil on juba ligi poolteist tuhat osakuomanikku. "See fond ongi kõigile Eesti inimestele investeerimiseks loodud, kes soovivad kinnisvarasse investeerida kasvõi igakuiselt. Teha fondi esimene suurem investeering just Eesti perede jaoks uue elurajooni rajamisse, on ka ideoloogiliselt õige samm," ütles Arakas, lisades, et kõige olulisem oligi leida just tulevikku vaatav projekt ja partneriks kogenud arendaja. Uus-Järveküla projekti kaasinvestoriks võib Arakase sõnul saada igaüks, kes kasvõi kümne euro eest soetab EfTEN United Property Fundi osakuid.

Uus-Järvekülat arendava Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on uus elurajoon mõeldud peredele, kellele nende esimene kodu on pere kasvades kitsaks jäämas. "Ühtegi nii mastaapset ridaelamute arendust Tallinna piiril ei ole ja tõenäoliselt ka ei tule. Rae valda rajatav Uus-Järveküla on suurepärane koht lastega perede jaoks. Ühelt poolt on vahetus läheduses olemas väga head lasteaiad-koolid ja muu eluks vajalik ning samas ümberringi kena loodus, teisalt aga kesklinna lähedus, teedevõrk ja mugavad ühendused," kirjeldas Vähi, kelle sõnul peaks ka kogenud arendaja ja investori koostöö olema koduostjate jaoks tugev lisaargument.

Uus-Järveküla elurajooni projekteerib PIN Arhitektid, kokku rajatakse 165 ridaelamut ja paarismaja. Ehitus algab 2022. aasta alguses ning esimesed kodud valmivad 2023. aasta kevadel. Ridaelamukodude hinnad algavad 229 900 eurost. Rohkem infot leiab aadressilt www.uusjarvekula.ee.