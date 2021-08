VIDEO | Pool Eesti kodumajapidamiste elektrist hakkab tulema Paldiskist

Miks võiks investeerimisraha jõuda just Paldiskisse? Peep Siitami sõnul on selleks nii objektiivseid kui subjektiivseid põhjuseid. Kindlasti saab rääkida rohepöördest, mida toetab Paldiskis tugevalt kogukond ja kohalik omavalitsus. „Teisena saab välja tuua sinimajanduse kontseptsiooni, mis maakeeli väljendudes tähendab seda, et tegevus põhineb kohalike ressursside maksimaalsel väärindamisel ja erinevate majandusvaldkondade ühisel arendamisel. Kõik selleks, et kasu jääks maksimaalselt sellesse piirkonda," ütleb Siitam.