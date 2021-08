Tõukerattaõnnetused on aastaga kolmekordistunud

„Tõukerataste - olgu need siis isiklikud või renditud, elektrilised või tavalised - kasutamine on rahva seas väga suurt populaarsust kogunud ning kaasa on aidanud ka renditõukerataste kättesaadavus üha uutes piirkondades. Seetõttu ei olegi üllatav, et sel suvel on ERGOs registreeritud ligi kolm korda rohkem tõukerattaga seotud õnnetusjuhtumikindlustuse juhtumeid kui mullu samal ajal. Samuti on varasemast enam registreeritud kaskokindlustuse juhtumeid, kus sõiduautole on viga tekitanud tõukeratas," selgitab olukorda ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.