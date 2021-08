Viru Keskuses algas põhjalik uuenduskuur

Viru Keskus e tegevjuhi Gertti Kogermann i sõnul on uuenemine arvestades kliendi vajaduste ja ostukäitumise muutumist äärmiselt oluline. "Viru Keskus on 17 tegutsemisaasta jooksul kasvanud moesõbra esmaseks peatuspaigaks ja külastatavaimaks kaubanduskeskuseks ning meie soov on areneda koos klientide muutunud vajadustega ostukeskkonnale. Soovime senisest enam pakkuda külastajatele mugavaid teenuseid, emotsioone ja elamusi ning sellest tulenevalt oli vajadus keskuse uuenemise järgi selge," ütles Kogermann

"Meil on äärmiselt hea meel alustada sisekujundustööde elluviimist, tuues seeläbi jaekaubanduse tulevikusuundi Viru Keskuse külastajate ja üürnikeni. Kogu uuenduskuur hõlmab terviklikku, jätkusuutlikku ja kaasaegset ehituslahendust kliendi mugavuse tõstmiseks, toidualade märkimisväärseks suurendamiseks ning loomulikult uute põnevate brändide ja kaupluste kontseptsioonide toomist meie klientideni. Selgelt näha, et digikaubanduse tõusuga peab füüsiline ruum pakkuma senisest enam võimalusi ruumikogemuse, teeninduse ja teenuste kaudu saada emotsionaalset elamust," selgitas Kogermann muutuste sisu.

Viru Keskuse uuenemis aluseks on rahvusvahelise konkursi võidutöö, mille autoriteks on auhinnatud Rootsi arhitektuuribüroo Wingårdhs, mis on spetsialiseerunud arhitektuurile, linnaplaneerimisele, sisekujundusele ja maastikuarhitektuurile. Kõrgelt auhinnatud Wingårdhsi büroos valminud projektide hulgas on teiste hulgas Göteborgi teaduskeskus Universeum, Rootsi saatkonnad Washingtonis ja Berliinis, Rootsi Rahvusmuuseum Stockholmis, hotell Blique by Nobis, Põhjamaade suurim ostukeskus Mall of Scandinavia, ostukeskus Emporia ja Saluhall Malmös.