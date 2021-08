Uus Eesti rekord õnnemängus! Noormees keerutas Optibeti mänguportaalis 7,2 miljonit eurot

„Meil on kahtlemata hea meel, et rahvusvaheliste mänguettevõtete suurvõidud on just Eestisse tulnud," kommenteeris Eesti hasartmängu korraldajate liidu juht Tõnis Rüütel. Mängutootja Microgaming on sel aastal välja andnud 128 miljoni euro suuruses võite ning seekordne õnnelik mängija on 101. võrgustiku miljonär. „Online õnnemängude eeliseks võibki pidada asjaolu, et võit selgub kohe mänguhetkel," lisas Rüütel.