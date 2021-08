Maksu- ja tolliameti peadirektor lahkub ametist

„Maksu- ja tolliamet on suure potentsiaaliga riigiasutus. Tunnustan ja tänan kogu meeskonda, kelle siht on pakkuda mugavat ja tõhusat maksukogumist ning aidata kaasa hea majanduskeskkonna loomisele riigis. Olen jõudnud veendumusele, et enda potentsiaali suudan paremini realiseerida erasektoris ja olen otsustanud edasi liikuda," selgitas Madis Jääger ja rõhutas samas, et saadud kogemus on eriline ja väärtuslik. „Näen ennast edaspidi juhina erasektoris, kus kõik äriprotsessid on ühtselt juhitud ja kogu meeskond töötab selgete äriliste eesmärkide nimel," lisas Jääger.