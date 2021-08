Tehnoloogiaekspert selgitab: millisele kasutajale sobib nutitahvel?

Tahvelarvutil kulub käivitumiseks tavaliselt vaid 2-10 sekundit - kui seade on juba varasemalt töös olnud, "ärkab" see kättevõtmisel aga koheselt ega raiska väärtuslikku aega. "Tihti on väga ajakriitilised momendid näiteks koosolekute algused, mil iga minut loeb," ütleb Mishina, kuid lisab sealjuures, et see pole kaugeltki ainuke aja kokkuhoiu koht.

"Ükskõik, kas soovid minna tööle, maakoju, reisile või kasutada tahvelarvutit kodukontoris - igal juhul on seade mugavalt kasutatav, sest mahub kindlalt väikesele töölauale, rääkimata käekotist või portfellist. Samas erinevalt telefonist on tahvel piisavalt suure tööpinnaga, et sellega tööasju ajada," selgitab Mishina. "Paindlikkus kasutada seadet endale sobivas asukohas on täna ka üks peamisi põhjuseid, miks inimesed endale kodukontori ja liikuva eluviisi ajastul tahvelarvuti soetavad."

"Tahvelarvuti kaalub vähe ja arvestades, kui palju erinevaid võimalusi see pakub, saab tahvelarvuti kasutaja jätta koju näiteks nii raamatu kui lugeri, sest need funktsioonid on ka seadmes endas olemas. Lisaks kergele kaalule võtab tahvelarvuti ka märkimisväärselt vähe ruumi," toob Mishina välja põhjused, miks inimesed eelistavad tahvelarvutit ainuüksi juba selle kerge kaalu tõttu.

Mishina toob välja, millistel juhtudel on tahvelarvutil nii sülearvuti kui telefoni ees eelised ja kuidas selgitada välja, kas see sobib kasutaja igapäevaharjumustega ning aitab tema elu mugavamaks muuta või on hoopis järjekordne seade, mis ei leia juba teiste olemasolevate kõrval piisavalt kasutust. 1. Liigud palju ning hindad paindlikkust

Tahvelarvuti puhul on tegemist justkui mõne kummalise keskmise variandiga, sest ei ole see ju ei telefon ega sülearvuti," jagab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina inimeste eksiarvamusi ja lisab, et isegi kui varasemalt võis see nii olla, on praeguseks hetkeks seadmete võimsus ja funktsionaalsus arenenud sedavõrd palju, et positsioon telefoni ja sülearvuti kõrval on kindlalt kanda kinnitanud.

"Uute toodete arendamisel mõeldakse üha rohkem ka sellele, et inimene ei peaks pidevalt seadet laadima ja seetõttu kulutama aega laadimiskohtade leidmisele või piirduma tühja aku tõttu ühes asukohas töötamisega," selgitab ta ja toob näite, et tänu uudsele Frame Rate Adaption tehnoloogiale peab MatePad 11 tahvelarvuti mudel töörežiimil olles vastu koguni kuni 12 tundi ehk terve tööpäeva.

3. Käepärane vahend tööasjade ajamiseks



Inimesed eelistavad veel tänagi sülearvutit tahvelarvutiga töötamisele ainuüksi põhjusel, et esimesel on klaviatuur. "Paljud aga ei tea, et tegelikult saab klaviatuuri ja hiire mugavalt lisada ka tahvelarvutile. Kui on tarvis pikemaid tekste kirjutada, on see väga asjalik lahendus, sest klaviatuur ei võta ekraanil olles ruumi ja lisaklahvide kasutamine on samuti mugavam," soovitab Mishina, kes tõdeb, et ka ettekannete tegemine on tahvelarvutiga oluliselt mugavam.

Samuti on mitmetel tahvlitel kaasas spetsiaalsed pliiatsid, millega eri akende vahel navigeerida või vajadusel tahvlile joonistada ja hiljem need joonised või märkmed failidena salvestada. "Selge on see, et inimesed vajavad tänapäeval töötamiseks head tehnikat. Seega, kui puudub pliiats või lisamonitor, on ka see juba suureks abiks, kui tahvlit on võimalik ühendada sülearvutiga ja töötada samaaegselt mõlemas seadmes samas ekraanivaates. Samuti on vahel abiks ka see, kui tahvliga on võimalik ühendada telefon ja näha telefoni pilti suuremal ekraanil," märgib Mishina ja toob näiteks uusimate tahvelarvutite võimalusi.

4. Lõputud võimalused meelelahutuseks



Lennukiga lennates on pagasi kaal määrava tähtsusega ja seetõttu on pikkadel reisidel äärmiselt mugav jätta rasked raamatud koju ning kasutada hoopis tahvelarvutit e-raamatute lugemiseks - erinevalt e-lugerist täidab tahvel ka teisi vajalikke funktsioone. Bussisõitudel võib aga Mishina sõnul olla asendamatuks kaaslaseks mõni elevust pakkuv mäng ning voodis puhates ei tasu unustada, et filme saab vaadata ka pikali olles.