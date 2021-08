Legendaarne 20 aastat tegutsenud Tartu pubi sulges uksed

Ta kinnitas, et mõtted mõlguvad Ristiisa pubi rajamisest teise asukohta, kuid plaani täpsustada ei soovinud.

Kesklinna keskuse juhataja Kätriin Seli sõnul neil Ristiisa pubile ühtegi pretensiooni polnud, vaid just vastupidi - koostöö oli väga sujuv. Ristiisa pubi asemele valiti uus lahendus eelkõige seetõttu, et kohale ja keskusele on kõrgendatud ootused ja ambitsioon seda atraktiivsemaks muuta.