Ostetud kinnisvara varjatud puudused: mida peaks tegema müüja, mida ostja?

Selleks, et teemat paremini illustreerida, maname silme ette hüpoteetilise näite. Oletame, et inimene hakkab müüma oma korterit, kus on sees elanud juba aastaid. Ta on kursis kõigi korteri kiiksude ja kääksudega, tunneb seda nii-öelda veetorudeni välja. Aastate jooksul on aga selgunud, et vannitoas on talvel üsna külm, üks naaber lärmab nädalavahetuseti, teisel haugub pidevalt koer. Hoolimata sellest paneb inimene korteri müüki, leiab ostja ja allkirjastab lepingu. Kas ta oleks enne müüki pidanud tõesti kõikidest nendest detailidest rääkima?