Kujutage ette tuhamägedeta Ida-Virumaad. Ragn-Sells lubab selle 50 aastaga teoks teha

Seitse aastat tagasi saatis Ragn-Sells Rootsi emafirma laboritesse mõned tonnid põlevkivituhka, mida siis neli aastat uuriti Selle tulemusel jõuti järeldusele, et siinne põlevkivituhk – eriti elektritootmises tekkinu – sisaldab kolmandiku ulatuses kaltsiumi. Sellest omakorda on võimalik toota väga puhast kaltsiumkarbonaati, mida kasutatakse suures hulgas tööstusharudes alustades paberi- ja ehitusmaterjalide tootmisest ning lõpetades toidu- ja ravimitööstusega.

„Praeguseks on Eestis ladestunud kuskil 600 miljonit tonni elektritootmises tekkinud põlevkivituhka,” ütleb Alar Saluste, kes on Ragn-Sellsi Ida-Virumaale plaanitava põlevkivituha töötlemise tehase projekti juhtinud 2019. aastast. Kui lisada mainitud kogusele ka õlitootmises ja mujal tekkinud põlevkivituhka, on selle hulk lausa kaks-kolm korda suurem. Arvestada tuleb aga, et elektritootmises tekkinud tuhast on suudetud ringlusse suunata ainult 1%.