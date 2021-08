Oluline rekord Eestile: meie iduettevõtete käive kasvas aastaga poole võrra

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti iduettevõtted on globaalse koroonakriisi tagasilöökidest taastunud ning sektor üldiselt on taas heas vormis ja pöördunud kasvule. "Eesti iduettevõtted on globaalse kriisiga edukalt toime tulnud, mis tõestab taaskord seda, et meie idusektorisse on koondunud piisavalt kogemusi ja nutikust, et hakkama saada ka keerulistel aegadel. See on suur tunnustus nii iduettevõtete asutajatele kui ka kõigile idusektori töötajatele," sõnas Peeterson.

Suurima käibega Eesti iduettevõtted olid Bolt (279,5 miljonit eurot), Adcash (17,5 miljonit eurot), Paxful (13,7 miljonit eurot), Crezu (11 miljonit eurot) ja 3Commas Technologies (10,8 miljonit eurot).

Startup Estonia andmebaasis on tänaseks registreeritud 1216 iduettevõtet. Hetkel on andmebaasis 44 ettevõtet, mis on loodud 2021. aastal ehk 4% andmebaasi kuuluvatest ettevõtetest. Kõige rohkem iduettevõtteid on asutatud äritarkvara ja -teenuste valdkonnas, kokku kümme, kuus iduettevõtet on asutatud tarbijatele suunatud toodete ja teenuste tegevusalal, finantstehnoloogiate ja tervisetehnoloogiate aladel on aga asutatud mõlemas neli uut iduettevõtet.

"Lisaks jõudsale kasvule iseloomustab Eesti idusektorit ka selle küpsus. Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis on 5-aastaseid ja vanemaid iduettevõtteid täna juba 351 ehk ligi kolmandik kõikidest iduettevõtetest," lisas Peeterson.

Startup Estonia poolt hallatavasse startup-andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud Eestis OÜ-dena registeeritud iduettevõtted, mis on tegutsenud kümme aastat (k.a) või vähem. 2021. aasta I poolaastal on saanud küpseks kolm iduettevõtet, need on Upsteem.com, Estelon ja Edrk.