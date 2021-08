Esmakordne juhtum: laenufirma pidi vanaprouale hüvitama kõik kulud, sest rikuti kindlat põhimõtet

Roosileht lisab, et kui inimesele on krediidiandja süül tekkinud kahju, siis tasub see kohtus selgeks vaielda. „Juristina kohtun pea igapäevaselt inimestega, kes on end nii-öelda lõhki laenanud ja viimases hädas tulevad abi otsima. Olen üsna veendunud, et neid inimesi, kellele krediidiasutus on vastutustundetult laenu andnud tema maksevõimes veendumata, on väga palju. Minu selge soovitus on enda eest seista ja tulla juristi jutule võimalikult varakult. Kui suudame kohtus tõendada asjaolu, et krediidiasutus rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet, siis on võimalik, et krediidiasutusel tuleb endal kanda kõik kulud, kaasa arvatud tasumata laen," lisas Roosileht.