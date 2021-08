Värvika ajalooga finantsjuht Charlie Viikberg lahkub Eesti Postist

„Tänan Charliet tema panuse eest ettevõtte finantsvaldkonna uutel alustel ülesehitamisel," ütles nõukogu esimees Helo Meigas. „Finantsjuhtimise vaates on see olnud ka äärmiselt pingeline periood, kus ettevõte jõudis 2019. aasta 3,7 miljonilisest kahjumist 2020. aastal kõigi aegade suurimasse, 9,6 miljonilisse kasumisse. Nüüd liigub ettevõte finantsiliselt kindlal ja püsival kursil ning kuna valmistame ette ka uut strateegiat, ongi praegu hea aeg teatepulga üleandmiseks."

„Tulin Eesti Posti teadmisega, et see on lühike periood ja kestab finantsvaldkonna juhi avaliku konkursi lõpuni," ütles Viikberg. „Lõpuks otsustasin siiski ka ise kandideerida, sest paelus väljakutse, kuidas traditsiooniline ettevõte kiire arenguga muutuval turul efektiivselt ning jätkusuutlikult toimima panna. See ongi nüüd saavutatud."