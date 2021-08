Elektritõukeratta kindlustamine võib tulevikus kohustuslikuks muutuda

Liikluskindlustusfondi juhatuse esimehe Mart Jesse arvates on Taani samasuguse probleemi edukalt lahendanud. Nimelt peavad seal rendifirmade (nagu Eestis näiteks Bolt) elektritõukerattad ja muud kergliiklusvahendid kindlustatud olema. Ainsaks erandiks on erakasutuses olevad rattad - need kindlustatud olema ei pea.

‘’Vahetegemine on tingitud sellest, et ettevõtluse raames kasutatavad liiklusvahendeid kasutatakse praktikas oluliselt intensiivsemalt, mistõttu on ka õnnetusse sattumise risk oluliselt suurem,’’ nentis Jesse.

‘’Samuti on kindlustuskohustuse täitmise kontrollimine oluliselt lihtsam, kuna kergliiklusvahendid ei kuulu teadupärast registreerimisele.’’

Jesse sõnul on õnnetuste puhul teiseks probleemkohaks see, kuidas katta õnnetustest põhjustatud ravikulud ja töövõimetushüvitis. ‘’Täna kaetakse need riikliku ravikindlustuse vahendite arvelt, mida niigi napib,’’ tõdes ta. Jesse arvates oleks üheks lahenduseks elektritõukeratastele kindlustuse kohustuse määramine.

Bolt ei osanud kommenteerida, kas kindlustuse kohustus muudaks rataste rendihinda kallimaks või mitte.