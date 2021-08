Pauguga börsiukse lahti löönud ettevõtte ambitsioonikas eesmärk: tahame liiklussurmad nulli viia!

Kuigi tehnoloogiaettevõte Bercman asutati üle viie aasta tagasi, on see aktiivsemalt tegutsenud ainult kaks aastat. „Käisin vahepeal maailmas ringi rändamas, jõudsin lõpuks 36 riiki. 2015. aastaks olin juba mõned aastad ettevõtlusega tegelenud, aga see oli selline suvaline ettevõtlus: kasum ja vahendus,” muigab Mart Suurkask. „Siis aga hakkasin vaatama, et olen veel noor inimene, võiks pigem teha midagi, mis ka maailma paremaks muudaks.”

Suurkask tunnistab, et n-ö tark linn on tal kogu aeg mõttes olnud, meenutab ta, et Bercmani asutamisele eelnes erakordselt must aeg: „2015. aastal oli üks kuu, kui üle Eesti hukkus ülekäiguradadel suisa üheksa inimest. Ka ühe mu parima sõbra vend hukkus sel ajal liiklusõnnetuses. Temast jäi maha aastane laps. Hakkasingi mõtlema, kuidas see võimalik on. Midagi tuli ette võtta!”