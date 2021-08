MEELDETULETUS | Vaata, millised piirangud homsest kehtima hakkavad

See puudutab eelkõige kaubanduskeskusi ja poode, kuid ka muid teenust pakkuvaid asutusi, näiteks panku ja postimaju. Teisisõnu tuleb maski kanda kohtades, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

Maskikandmise kohustusest on vabastatud kuni 12-aastased lapsed või inimesed, kellele on see tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud.