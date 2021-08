Swedbanki majandusprognoos: ettevõtete suurenenud kulud kanduvad edasi lõpptarbijatele

Üha laialdasem ja intensiivsem koroonaviiruse levik nii maailma- kui Eesti majanduse väljavaatele negatiivse riskiga. Koos majanduskasvuga on olukord tööturul paranenud varem oodatust kiiremini. Nii on paljudes riikides tööjõupuudus suurenenud ning ka see võib hakata majanduse taastumist takistama. Ettevõtete tarneraskused ja suurenenud nõudlus tööjõu järele kergitavad tarbijahindade inflatsiooni. Enamikes riikides peaks lähiaastatel hinnakasv aga suhteliselt vaoshoitud olema. Kuigi tootmissisendite puuduse mõju hindadele on meie hinnangul mööduv, võib tööjõupuudus avaldada palkadele ja inflatsioonile püsivamat mõju.

Eesti esimese kvartali SKP kasv oli Euroopa Liidu riikide hulgas üks kiireim. Teises kvartalis majanduse jõuline taastumine jätkus. Majandussektorite üldine kindlustunne on tõusnud viimase 14 aasta tugevaimaks. Töötleva tööstuse tootmismaht oli juunis kahe aasta taguse tipu lähedal ning jaekaubandusettevõtete müügimahu kasv hüppas teises kvartalis kahekohalistesse numbritesse. Tööstusettevõtete tootmiskasvu ja teenuste sektori nõudluse ootused lähiajaks on kõrged. Kaupade eksport kiirenes teises kvartalis 43 protsendini. Kuigi sellise kasvu taga on paljuski ekspordihindade kiire tõus ja möödunud aasta erakordselt madal võrdlusbaas, on ekspordimahu kasv olnud tugev ka hinnamõju arvestades. Välisnõudluse väljavaade on hea ning see tähendab Eesti ettevõtetele paremaid ekspordivõimalusi. Majandusaktiivsuse tugevusest annab tunnistust ka maksulaekumiste kiire kasv. Majutatud välisturistide arv on küll aastatagusega võrreldes suurenenud, kuid vahe pandeemia-eelse ajaga on jätkuvalt väga suur. Samas on siseturism väga aktiivne - juunis oli Eesti majutusasutustes peatunud kodumaiste turistide arv kõigi aegade suurim.