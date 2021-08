Eesti ettevõtete konsortsium teeb ettevalmistusi rohevesiniku laialdaseks kasutuseks

Liidu liikmeteks on rohevesiniku tootmise, tarnimise ja tarbimise tervikahela kontseptsiooni elluviimist juhtiv OÜ Green Technologies Development, vesiniku tootmist arendav H2Electro OÜ, vesinikpraami kasutuselevõtmist ettevalmistav Paldiski Sadamate AS ning suruvesinikul töötavate linnaliinibusside hankimist ja käitamist plaaniv AS Tallinna Linnatransport. Liiduga on plaanitud liituma veel vesiniku tankimistaristut arendav kütusefirma.