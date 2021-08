Jabur lugu: Rootsi pidi bitcoin'i hinnaralli tõttu kurjategijale maksma üle 1,3 miljoni euro hüvitist

Nüüd aga vabanes narkoparun vanglast ning nõudis 33 bitcoini tagasi. See tal ka õnnestus. Nimelt rõhus ta kohtus asjaolule, et Rootsi riik oli konfiskeeritud vara märkinud Rootsi kroonides, mitte bitcoinides.

Kuna bitcoin'i hind on vahepeal märkimisväärselt tõusnud, pidigi Rootsi riik kurjategijale maksma enam kui 1,3 miljonit eurot hüvitist. Vaatamata sellele, et nii politsei kui kohus teadsid väga hästi krüptoraha illegaalsest päritolust!

Kullberg oli otsuse peale äärmiselt pahane: "See on täielik ebaõnn," rääkis ta Rootsi Raadiole. "Õppisime nüüd, et edaspidi tuleb arestitud krüptoraha väärtus märkida krüptorahas, mitte selle väärtuses. Ma arvan, et peaksime prokuratuuris investeerima töötajate krüptoraha-alasesse haridusse. Kokkupuuted krüptorahaga muutuvad aina sagedasemaks."