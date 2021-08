Tuntud majutusettevõte pakub 20 tuhandele Afganistani põgenikule tasuta majutust

Airbnb omaniku sõnul tundis firma tungivat kohustust aidata. "Langetasime otsuse, kuna tegemist on meie aja ühe suurima humanitaarkriisiga," sõnas firma tegevjuht Brian Chesky.

‘’Ma loodan, et meie käik inspireerib teisi firma omanikke midagi sarnast tegema. Aega ei saa praegu raisata,’’ lisas Chesky.

‘’Parasjagu seavad end üle maailma erinevates välisriikides sisse kümned tuhanded Afganistani põgenikud ja nad loodavad, et nüüd algab nende uus elu. Loodan, et Airbnb kogukond suudab neile 20 tuhandele põgenikule anda mitte ainult turvalise koha, kus ööbida, vaid ka panna neid tundma, et neid oodatakse oma uude koju ehk välisriiki.’’