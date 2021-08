Bolt, hoia alt? Wolt tahab Eestis avada oma pimepoe ja palkab juurde veelgi rohkem töötajaid

"Meil on hea meel tuua Wolt Market Baltikumi riikidesse juba sel aastal. Meie eesmärk on pakkuda oma valdkonnas enneolematut kasutajakogemust. Arvestades tagasisidet, mida oleme juba teistest Wolt Marketi riikidest saanud, siis oleme väga enesekindlad. Ootame põnevusega, kuidas Wolt Market Baltikumis vastu võetakse ja tahame selle käigus oma klientide elu veel mugavamaks muuta," ütles Wolti uute turgude haru asepresident Marianne Vikkula.

Wolt Market paikneb platvormil eraldi restoranide kojuveo teenusest ja sealsed jaekauplejad on Wolti partnerid. "Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas meie kasutajate elu veel mugavaks muuta ja usume, et lai jaekauplejate valik meie platvormil on vajalik samm edasi liikumiseks. Wolt Market on väga hea lisateenus meie juba olemasolevate partnerite kõrval ja meil on väga hea meel proovida uut kontseptsiooni Baltikumis," ütles Wolt Baltikumi ärijuht Simon Runzheimer. "Wolt Market tekitab meis küll suurt elevust, kuid meie äri nurgakiviks on tugevdada ja laiendada juba olemasolevat koostööd Rimi, Coopi ja teiste tulevikus lisanduvate jaekauplejatega."