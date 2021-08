FOTOD | HKScan avas uue Baltikumi logistikakeskuse. Sellega seoses loodi ka enam kui sada töökohta

HKScan kontserni tegevjuht Tero Hemmilä sõnas, et uus hoone on oluline investeering ettevõtte eesmärgi saavutamiseks ehk teisisõnu muutuda 2040. aastaks süsinikuneutraalseks ettevõtteks.

Esimesed sammud on uue hoonega nüüdseks asutud. Uue hoone katusele ja lõunaküljele on paigutatud päikesepaneelid, mis vähendavad edaspidi nende energiatarvet umbes 30 protsenti. “Lisaks päiksepaneelidele võimaldab logistikakeskuse asukoht vähendada transpordist tulenevat süsiniku jalajälge. Nüüd saame rekkaga sõita 400 000 kilomeetrit vähem, mis on ligikaudu 10 korda ümber maakera,” rääkis Hemmilä avakõnes. Kõik tellimused skaneeritakse samuti läbi süsteemi ning seega on ladu täielikult paberivaba. Ka uus HKScan Estonia juhatuse esimees Juha Ruohola lisas veel omalt poolt, et nüüd saavad nad senisest paremini kliente teenindada, pakkudes neile kiiremat tarnet.

Soov veelgi laieneda

Ruohola unistab Balti turul senisest veel kõrgemat kasvu. “Turg pole praegu kõige parem ning me loodame, et paremate võimalustega tootmine on meie tulevikule kasulik ehk annab meile paremad kasvuvõimalused,” rääkis ta. Turu olukorda põhjendas ta tarbijate vähese raha kulutamisega, millele on löögi andnud oluliselt ka koroonaviirus.

Siiski ei muretse Ruhola, et laboris valmistatav liha kipuks lähiajal üle võtma traditsioonilise lihatööstuse tööd. “Ma ikka arvan, et on piisavalt tarbijaid, kes tahavad jätkata traditsioonilise liha söömist. Laboris valmistatud liha on pigem alternatiiviks,” selgitas ta, kuid nõustus, et laboratoorne liha võib olla tulevikus osa maailmast.

Uus hoone on kaheosaline: kauba ladustamise ja lähedamise osa ning taaraosakond. Kuivõrd on hoone ruumid hetkel veel toodetest tühjad, siis plaanitakse kolida lattu kahes etapis: esiteks Eesti kaubad ja siis tuua Riia laost Läti ja Leedu kaubad.

Investeeringuga loodi kokku 105 töökohta, kellele on lisaks tööruumidele ehitatud ka võimaluse ööbida magamistubades. Keskus alustab oma päris tööd 20. septembril.