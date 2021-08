Tegusa töötaja kaasaegne abimees: viis põhjust, miks kasutada tööl tahvelarvutit

Tänapäevase äri- ja tööelu kiiret tempot silmas pidades ehitas Huawei MatePad 11 tahvelarvutitesse võimsad akud, mis aitavad seadmega kuni 12 tundi tööd teha. See tähendab, et tahvelarvuti on väsimatuks abiliseks kogu tööpäeva jooksul ja ei vea alt ei projektiplaanide koostamisel, märkmete tegemisel, klientidega suhtlemisel ega ka puhkepauside veetmisel, näiteks lemmiksarja vaadates.

Kontorist või kodust eemal töötades võib sageli tekkida oht, et töövahendi aku saab tühjaks ebasobival momendil, mistõttu on oluline valida endale selline seade, mille aku peaks vastu ka ootamatute ja kiireloomuliste ülesannete korral. Tahvelarvuti pakub siinkohal kasutajale suurepärast jõudlust ja rikkalikku funktsioonide valikut, olles samas säästva ja vastupidava akuga.

Kuna pikemate tekstide kirjutamine võib olla ekraanil olevat klaviatuuri kasutades tülikas, sest osa ekraanil olevaid tähti on varjatud ja vajavad lisaliigutust nende aktiveerimiseks, on tehnoloogia arendajad seda arvesse võtnud ning uute seadmete puhul muudatusi teinud. Nii näiteks on Huawei MatePad 11 varustatud klaviatuuriga, mis toimib samal ajal ka kaitsekattena. Tänu magnetklaviatuurile on võimalik täita kiiremini mitmesuguseid funktsioone näiteks kiirvalikuteks muutuvate klahvikombinatsioonide abil ning samas on võimalik kasutada tahvli ekraani täiel määral ja töötada mitmes aknas korraga, ilma et klaviatuur sellest osa enda alla võtaks.

Tänu oma kompaktsele suurusele ja kergele kaalule on tahvelarvutit lihtne kaasa võtta nii tööreisidele kui ka koosolekutele, mis toimuvad väljaspool kontorit. Eriti nüüd, kui töötingimused on muutunud pea kõigis sektorites palju liikuvamaks ning on tekkinud rohkem võimalusi töötada ja teha kaugtööd kõikjalt maailmas, on tahvelarvutit lihtne kaasas kanda, ilma et see tekitaks ebamugavust oma kaalu või suuruse tõttu.

Tahvelarvutit kasutab erinevatel eesmärkidel ja eriti just töötegemise jaoks enam kui miljard inimest üle kogu maailma. Vaatame lähemalt viit põhjust, miks on tahvelarvutitest saanud äri- ja tööasjade ajamisel üks ihaldatumaid seadmeid.

3. Kompaktne suure eraldusvõimega ekraan

Suure eraldusvõimega ekraan on kaasaegsete töövahendite üks olulisemaid funktsioone, et teha tööd produktiivselt, sest see võimaldab heledamat ja selgemat pilti. Eeskätt just kaugtöö tegemisel erinevates keskkondades ja ilma suure monitorita on oluline näha kõiki detaile, olenemata seadme jõudlusest. Seega on tahvelarvuti oma kompaktsete mõõtmete ja suure ekraani-korpuse suhte tõttu töö tegemiseks igati mugav ja käepärane.

Ekraanipildi kvaliteet muutub oluliseks just sellistes ametites, kus tuleb veeta igapäevaselt pikki tunde arvuti taga. Selleks, et pakkuda kasutajatele tipptasemel ekraanikvaliteeti, on Huawei uusima tahvelarvuti MatePad 11 10,96-tollisel FullView-ekraanil rikkalik värvigamma, millega tulevad nüansid ja mitmekesine pilt eriti hästi esile.

Paraku veedame ekraanide ees üha rohkem aega ja sellel on ka omad tagajärjed. Ekraanidelt kumava sinise valguse vähendamiseks otsitakse üha enam lahendusi, kasutatakse spetsiaalseid prille või seadistatakse ekraaniprogramme, mis seda intensiivset valgust vähendaksid. TÜV Rheinlandi sertifikaadiga tunnustatud Huawei MatePad 11 vähendab sinist valgust ja aitab seega veeta ekraaniaega silmade jaoks ohutumalt.

4. Piirideta loovus

Sageli tulevad parimad ideed meile ootamatult ja tekib vajadus need kiirelt paberile üles märkida, et neid mitte unustada. Märkmete tegemisel on aga tahvel suurepäraseks kaaslaseks, sest esiteks on info nii kohe pilves ja kõikjal kaasas ning teiseks on märkmete muutmine oluliselt mugavam kui paberil sodimine. Samuti on tahvlitel sageli kaasas nutikas pliiats, mis võimaldab kiirelt digitaalsed märkmed ja visandid kirja panna.