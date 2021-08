95-aastane Nelly Lume seljatas kohtus kiirlaenufirma

Kuusalus elavale 95-aastasele Nelly Lumele on elu visanud viimasel ajal ette kõike muud kui rahulikke vanaduspäevi. Võtnud pahaaimamatult vastu sõbranna tütre abipakkumise, päädis see sellega, et tuli aastaid kiirlaenufirmaga kohut käia ja kogu selle aja rippus kirves ei vähema ega rohkema kui Nelly kodu kohal.

See lugu võib kõlada nagu vanainimese ärakasutamiseks loodud tüüpiline liis-haavellik petuskeem. Kuid hoolimata kõrgest east võitles Nelly koos juristiga riigikohtuni välja ja võitis.

Nimelt sündis augustis jõustunud kohtuotsusega omamoodi pretsedent, mis võib aidata teisigi kiirlaenudega kimpus olevaid võlglasi või – nagu Nelly Lume puhul – laenude käendajaid, kes on laenukeerisesse sattunud enda teadmata. Nüüd otsustaski kohus, et firma BestCredit ei veendunud piisava põhjalikkusega laenusaaja laenuvõimekuses ja selle eest ei pea vastutama ka laenu käendaja.