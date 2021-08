Maa tuleb täita välismaalastega. Ükssarvik lubab lahendada tehnoloogiatalentide puuduse Eesti tööturul

Liina Laas, Deel Baltikumi regioonijuht usub, et nad on võimelised leevendama Eestis valitsevat tööjõukriisi. „Tehnoloogiasektoris on täna puudu umbes 50 000 - 100 000 spetsialisti. Puuduolevate töötajate palkamine välismaalt on keeruline ja tähendab tööandjale suuri väljaminekuid. Deeli abil on võimlik säästa raha nii valuutakursside, ülekandetasude kui ka õigusabikulude näol, isegi juhul kui võtta tööle inimene teiselt poolt maailma. Ja mis veelgi tähtsam - teha seda Deeli kiirusel peaaegu kõikjal maailmas.

Alex Bouaziz, Deeli kaasasutaja ja tegevjuht, räägib, et nad on väga põnevil Baltikumi laienemisest. „Eesti ja Baltikum on tõesti Euroopa Silicon Valley. Siin asutatud idufirmad on võimelised muutma tulevikku mitmetes valdkondades. Meeles tuleb aga pidada, et edu on võimalik saavutada vaid siis, kui teha koostööd oma sektori parimatega. Deeli abil muutub spetsialistide värbamine kõikjalt maailmast palju kergemaks. Meil on väga hea meel, et saame koos Eesti, Läti ja Leeduga tulevikku luua."