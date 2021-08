Luminor väljastas aasta esimeses pooles 438 miljoni euro eest kodulaene

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kodulaenude maht rohkem kui 2,5 korda. Eelmise aasta esimeses pooles laenasid panga Balti riikide kliendid kodu soetamiseks 171,7 miljonit eurot. Ainuüksi Eestis on kodulaenude maht kolmekordistunud: kliendid laenasid aasta esimeses pooles 109 miljonit eurot (eelmisel aastal samal perioodil 32,5 miljonit eurot).

Teises kvartalis laenasid Luminori Eesti kliendid kodu soetamise tarbeks 61,1 miljonit eurot, mida on pea 28% rohkem kui selle aasta esimese kolme kuu jooksul kokku.

Rebane märkis, et eelmisel aastal pärast esimese eriolukorra väljakuulutamist vähenes kodulaenude nõudlus kõigis kolmes Balti riigis, kuid juunis muutus turg aktiivsemaks ning trotsis pandeemiast tingitud liikumis- ja tegevuspiiranguid.

„Sel aastal oleme nõustanud kodulaenudega seoses juba ligi 35 000 Balti riikide elanikku. Kodust töötamine on suurendanud huvi linnakeskustest väljaspool asuva kinnisvara vastu, sealjuures ostab märkimisväärne hulk inimesi suvilaid ja talusid. Oleme võtnud neid trende arvesse ja muutunud keskustest kaugemal asuva kinnisvara jaoks kodulaenude andmisel paindlikumaks. Samuti hakkasime pakkuma ideelaene, mille tagasimaksmine on tagatud inimese omanduses oleva kinnisvaraga, tänu millele on tal pisut suurem vabadus valida ebastandardne kinnisvara, näiteks vana suvila, mille likviidsus pole kodulaenu saamiseks piisav," rääkis Rebane.