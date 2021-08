Jah, töötajad ei küsi hea meelega külalistelt tõendeid – see tundub neile isegi piinlik. Osa külalisi ei käitu ka kõige sõbralikumalt selle küsimise peale. Aga õnneks enamik saab aru ja ei tee sellest numbrit. Ilmselt saab see mõneks ajaks meie elu osaks. Järgmine uus normaalsus. Kurvaks teeb aga vaktsiinivastaste suhtumine. Ja seda mitte ainult inimeste, vaid ka ettevõtjate poolt.

Eelmine nädal oli sotsiaalmeedias näha hulgaliselt reklaame sõnumiga “Tule meile, me ei küsi COVID-tõendit!”. Miks? Miks ometi? Sain minagi päris palju sõnumeid, et kas me ka küsime neid “nõmedaid” tõendeid. Jah, küsime küll.