FOTOD | Tartu on neil päevil startupi-pealinn. Soovitakse püstitada maailmarekord

Baltikumi suurim ärifestival sTARTUp Day toimub 25.-27. augustil, pannes ERMi ja kogu Tartu kihama startup-meelsetest inimestest. Üritusel on võimalik osaleda ka veebist ja kokku oodatakse ligi 3000 osalejat. Viienda juubeliaasta tähistamiseks on kokku toodud üle 150 esineja, tegevus leiab aset neljal laval, osaleda saab ligi 50 seminaril ja lisaks põhiprogrammile toimub üle 30 kõrvalürituse.

„Oleme seda üritust korraldanud pea poolteist aastat ja usun, et viies sünnipäev saab vääriliselt, aga samas turvaliselt ja mõistlikult tähistatud," sõnas sTARTUp Day peakorraldaja Marili Vihmann. Korraldajate prioriteet on tagada kohapeal inimeste turvalisus ja kaitsta osalejate tervist. „Kontrollime kõikide osalejate, esinejate ja korraldustiimi nakkusohutust. Samuti jagame kohapeal kõigile soovijatele maske ning desinfitseerimisjaamad on paigutatud nii sise- kui välialadele." ERMi juures saab festivali põhipäevadel ehk 26. ja 27. augustil teha kiirtesti, mis maksab 15 eurot. Protsessi kiirendamiseks saab juba praegu testi ette osta. „Kuna ürituse üks suurimaid väärtusi on uute kontaktide leidmine ja näost näkku kohtumised, on kõikide matchmaking alal kohtumiste jaoks ette nähtud Respiray õhupuhastid, mida osalejad kasutada saavad," selgitas Vihmann.

Vaatamata keerulistele aegadele tulevad paljud välisesinejad Tartusse kohale. Silicon Valley ekspert ja vabakutseline kirjanik Adam Fisher arutab ühes Better Medicine'i tegevjuhi Priit Salumaaga, kuidas sai Silicon Valley eduteekond võimalikuks ja kas seda on võimalik korrata. Juttu tuleb ka kriisist ja selle juhtimisest ehk oma kogemust jagavad eksperdid kolmest eri organisatsioonist - Swedbanki tegevjuht Olavi Lepp, Tartu linna kriisireguleerimise koordinaator Evelin Uibokand ning Veriffi kaasasutaja ja tootejuht Janer Gorohhov.