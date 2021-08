Fotolugu. Pilguheit keskturu paikadesse, kuhu tavainimesel asja ei ole

„Keskturg oli kuum koht, 1990-ndate Eesti oluline objekt. Seal liikus igasugust raha – nii musta kui ka puhast – rohkem, kui ükski paber näitas. Turg maksis allilmale katust ja täitis võimuparteide kassat. Tõsi, viimast ei tõendatud ametlikult kunagi,” kirjeldab Eesti Päevalehe 2019. aastal ilmunud artikkel pööraseid 1990-ndaid. Tol aastal möödus 20 aastat kunagise Tallinna abilinnapea ja ärimehe Mait Metsamaa mõrvast.

Nüüdseks on turu ostnud Eesti kaubandusmaastiku tuntud tegija Astri, mis haldab muu hulgas Balti jaama turgu. Detailplaneeringut veel kehtestatud ei ole, kuid protsess on lõpusirgel. Turg on kavas uueks ehitada ja vanad hooned lammutada. Ent sellega kaob ka ajalugu – ehkki osalt kriminaalne ja vahest võigaski.