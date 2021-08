Balti börsile pürgiv ettevõte ostab suure pandimajade keti

DelfinGroupi juhatuse liige Ivars Lamberts ütles, et Moda pandimajade omandamisel on nende eesmärk suurendada ettevõtte geograafilist mõju ja kasvatada klientide arvu. “Laienemine maapiirkondadesse on praegu üks meie äri fookuspunkt, kuna ligipääs erinevatele finantsteenustele on suurtest keskustest väljaspool üsna piiratud. Moda on tugev tegija, kel on lai pandimajade võrgustik ja investeerimisvõimekus. Enne ostutehingut tutvusime ja hindasime põhjalikult nende pandimajade äri ning leidsime, et Moda kinnisvaraportfell on hästi juhitud ja neil on lai kliendibaas. Heast juhtimisest annab tunnistust seegi, et Moda on Riia börsil, kus nende võlakirjadega kaubeldakse juba 2010. aastast. Seetõttu usume, et Moda pandimajade võrgustiku ostmisega ei kasvata me mitte ainult oma turuosa pandimaja sektoris, vaid tõstame ka DelfinGroupi pikaajalist väärtust,” selgitas Lamberts.