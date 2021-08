Maailma suurim kiibitootja tõstab hindu. See aga puudutab oluliselt elektroonika hindu

Tuntud kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) üks suurimaid kliente on Apple. Teisisõnu valmistatakse Iphone'ide mikroprotsessoreid just TSMC valukodades.

Väljaaned ei õnnestunud Applet hinnatõusu asjus kätte saada. Küll aga on teada, et Apple hoiatas ka oma viimases kõnes, et kiibipuudus on neid tabanud, mis võib mõjutada nende tootmist.