Uus kasvulaen muudab ettevõtte laiendamise ja uue idee elluviimise soodsamaks

Hüpoteeklaen pakub laenu kinnisvara tagatisel. Samal põhimõttel väljastatakse ka kasvulaenu. Kinnisvara hindamisega tegeleb Hüpoteeklaen ise, sellepärast klient muretsema ei pea. Laenu väljastatakse kuni 75% kinnisvara väärtusest. Ehitusõigusega elamukrundi vastu on võimalik saada kuni 60% laenu, muu maa puhul on maksimaalne laenusumma kuni 50%. Seejuures võib tagatiseks olla ka nn teise järjekorra hüpoteek. Näiteks kui mikroettevõtjal on eraisikuna võetud kodulaen, saab ta sama kinnisvara tagatisel taotleda ka kasvulaenu oma ettevõttele.

Kasvulaen on suunatud mikroettevõtetele, kelleks on ettevõtted, kus on 1–9 töötajat ja käive või bilansimaht ei ületa aasta lõikes 2 miljonit eurot. Lisaks peab ettevõtte omakapital vastama seaduses ettenähtud nõuetele ja ettevõttel ei tohi olla võlgasid ega maksehäireid. Samuti peab olema esitatud viimane majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud. „Sisuliselt võib öelda, et neile tingimustele vastab 90% Eesti ettevõtetest,“ ütles Paju. „Eesti ettevõtlusmaastik koosneb peamiselt mikroettevõtjatest, kellel sageli ei ole piisavalt vabu vahendeid investeeringuteks. Seda enam on meil hea meel, et saame neile väljastada senisest parematel tingimustel laenusid. Seeläbi loodame elavdada ka Eesti majandust tervikuna,“ lisas ta.

„Tegelikult oleme sellise laenutoote turule toomise nimel tööd teinud juba mõnda aega. Tänu Euroopa Investeerimisfondi kaasabile sai see lõpuks teoks,“ selgitas Hüpoteeklaenu juhatuse liige Toomas Paju. Kasvulaenu muudab eriliseks see, et kui tavaliselt tehakse igale kliendile personaalne laenupakkumine, mis sõltub tema varem võetud kohustustest ja finantskäitumisest, siis kasvulaenu intress on fikseeritud 7,7 protsendi juures, mis tähendab, et kõik ettevõtted, kes vastavad etteantud nõuetele, saavad kasvulaenu taotleda ühtedel ja samadel tingimustel, tavapärasest ärilaenust märkimisväärselt soodsamalt.

Põhjus, miks Hüpoteeklaen laenu vaid kinnisvara tagatisel pakub, on selles, et kinnisvaraga tagatud laenud on muudest laenudest 15–20% soodsamad. „Näiteks juhatuse liikme käendusel antavad laenud on sageli kallimad. Lisaks tuleb selleks, et juhatuse liikme käendusel mikroettevõttele laenu saada, sageli töötada ja sissetulekut teenida lisaks oma ettevõttele ka kuskil mujal,“ selgitas Paju.

Erinevalt mitmest teisest laenuandjast väljastab Hüpoteeklaen laenu ka alustavatele ettevõtetele. „Tahame pakkuda võimalust kõigile ettevõtlikele inimestele. See tähendab, et me ei jäta ukse taha ka neid alustavaid ettevõtteid, kellel pole stabiilseid finantsnäitajaid veel ette näidata. Küll aga uurime alustavate ettevõtete puhul hoolikalt ettevõtte omanike ja juhatuse liikmete tausta. See tähendab, et kui ettevõtte juhtkonda kuuluvatel isikutel on varasemalt olnud maksehäireid või nende eelnevad ettevõtted on lõpetanud pankrotiga, siis ei pruugi nad laenu saada.“

Kasvulaen on rahastatud Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist (EaSI) ning Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi vahenditest.

Laenu saab taotleda summas 2000–25 000 eurot ja tagasimakse tähtaega saab ise valida. Maksimaalne laenutähtaeg on 15 aastat. Laenu kasutusotstarve on vaba. „See tähendab, et kasvulaenu võib kasutada nii arenduskuludeks kui ettevõtte laiendamiseks, samuti sobib see seadmete ostuks või miks mitte ka uute ruumide sisseseadmiseks,“ selgitas Paju.

Lisaks parematele tingimustele saavad ettevõtted ka tasuta nõustamist

Kõigile kasvulaenu taotlevatele ettevõtjatele pakutakse tasuta nõustamist. Suur töö tehakse sageli ära juba enne laenu taotlemist. Näiteks kui ettevõtjal on tekkinud küsimusi, on laenuhaldurid igati valmis abistama ja täiendavalt selgitama, mida üks või teine laenuvõimalus või tingimus endast täpsemalt kujutab. Samuti vaadatakse ühiselt üle riskid ja maksevõime.