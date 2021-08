15 aastat tagasi ei uskunud keegi, et Eesti oma start-up'idega on nii kaugele jõudnud. Mis on meie edu võti?

Suures riigis on üles kasvanud inimesed arvavad, et väike olla on kehv. Eesti on parim näide, et väike olla on eelis. Esiteks on õnnelik kokkusattumus, et Eesti taasiseseisvumine toimus samaaegselt interneti laiema levikuga.