TASUB TEADA | Mitte kõiki tooteid ei saa 14 päeva jooksul kaupmehele tagasi viia. Mis tooted need on?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tuletab meelde, et 14-päevane taganemisõigus ei kehti kõikidele toodetele ja teenustele. Kuigi paljud kaupmehed arvavad, et neil pole kohustust võtta tagasi tooteid, mille pakend on juba avatud, on Euroopa Kohus leidnud, et see kehtib vaid teatud toodete puhul.

Nende alla kuuluvad ennekõike ostjale suletud pakendis müüdud toode, mille ostja on pärast kohaletoimetamist avanud ning mida ei ole võimalik tagasi müüki panna tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel. Seda eeldusel, et toote enda olemus ei luba või on kaupmehel liialt keeruline muuta asi uuesti müügikõlblikuks nii, et ka tervisekaitse- või hügieeninõuded oleksid täidetud. Sellisteks toodeteks võivad olla näiteks kosmeetikatooted – huulepulgad, kreemid.

Samas ka kauba puhul, millel on olnud enne tagastamist otsene kokkupuude inimese kehaga, ei saa taganemisõigust välistada – seda juhul, kui kaupmehel on võimalik selliste hooldusmeetmete abil nagu puhastamine või desinfitseerimine taastada tagastatud kauba kõlblikkus selle uueks kasutamiseks ja turustamiseks ilma tervisekaitse- või hügieeninõudeid rikkumata.

Kui vaadata kasutatud asjade müügiportaale, siis võib eeldada, et nende asjade puhul tagastamisõiguse välistust rakendada ei saa. Paljude selliste toodete puhul on juba tootekirjelduses kirjas, et suurema hügieenilisuse tagamiseks on nad lihtsasti pestavad ja desinfitseeritavad. Sellisteks toodeteks on näiteks rinnahoidjad, pardel, kõrvaklapid ja epilaator.

Rinnahoidjaid on tarbijal võimalik proovida ka kaupluses, sarnaselt näiteks meeste alussärkidega. Kõrvaklappide puhul leidub internetist hulgaliselt teavet selle kohta, kuidas neid puhastada ning sealt on näha, et kõrvaklappide puhastamiseks ei ole vajalik kasutada eripäraseid vahendeid või meetmeid, mis annaks kauplejale põhjuse kõrvaklappide osas taganemisõiguse teostamise välistamiseks.