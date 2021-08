FOTOD | Mustamäe elanikud saavad Tallinna linnalt rattamajad

Kõik rattamajad on ehitatud ühe projekti järgi, on 6,2 x 2,8 m suurused. Üks rattamaja mahutab ca 20 jalgratast ning on varustatud jalgratta lukustamiseks vajalike toruraamidega. Valgustuseks on rattahoidlad varustatud päikesepaneeli ja akuga. Välisuks on võtmega suletav. Ülejäänud lisad (nt valvekaamerad jms) paigaldavad korteriühistud hiljem - oma parema äranägemise ja vajaduste järgi ise.

„Kindlasti leidub neid heasoovlikke kaaskodanikke, kes ütlevad, et neli rattamaja on Mustamäele liiga vähe või need rattahoidlad on liiga väikesed. Rattamaju ongi vähe! Ning tegemist on alles pilootprojektiga, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas neid rattamaju ka reaalselt kasutataks. Ideaalis võiks igal Mustamäe korteriühistul olla päris oma rattamaja, täpselt selliste mõõtudega, nagu elanikel vaja. Ent alati pole see võimalik: kas majas puudub üksmeel sellise rattahoidla vajalikkuse küsimuses või vahendid."