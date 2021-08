Kõva sõna: Eesti start-up napsas enda meeskonda Nissani taustaga tippspetsialisti

Okuyamal on peaaegu kolmkümmend aastat töökogemusi ja teadmisi inseneeria ning kütuseelemendi tehnoloogia valdkonnas. Varasemalt on ta töötanud juhtivatel kohtadel nii Nissan Motorsis kui ka Schaeffleris. Yozo Okuyama liitus PowerUP-i tiimiga juba juulikuus ning asus juhtima ettevõtte strateegilist tehnoloogia planeerimist. Samuti vastutab ta ettevõttes ka täideviivate otsuste tegemise eest.

Enda liitumist PowerUP-i tiimiga kommenteeris Okuyama: "Juba alates 2016. aasta suvest, kui külastasin Eestit esimest korda, tahtsin ma riiki uuesti külastada. Kui PowerUP pakkus mulle võimalust nende juures tööle hakata, tundsin ma, et järelikult täpselt nii see pidigi minema. Olen väga ootusärev, et saan uutele katsumustele ja kogemustele vastu astuda nii rahvusvahelise, noore ja talendika kollektiiviga." Ta lisas veel: "Minu fookus on välja töötada parimad kütuseelemendi baasil töötavad tooted, mida kliendid täna vajavad. Annan endast parima, et utiliseerida enda kogemusi parimal võimalikul viisil ja rikastada inimeste elusid meie taastuvenergia lahendustega."