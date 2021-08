Oled ettevõtja, kes ei arenda piisavalt oma digimaailma? Nii elate oma tööga õhukesel jääl

Tänasel digiajastul võib eeldada, et ettevõtjad mõistavad digiturunduse ja e-kaubanduse olulisust. Üllataval kombel peetakse e-kaubandust ja sellele vahendite suunamist ikka ebavajalikuks ja teisejärguliseks. E-poode tehakse, aga nende ülesehitusse ei panustata piisavalt, nagu ei panustata ka e-poe turundamisele. Ettevõtjad arvavad, et e-pood ja digiturundus ei too piisavalt tagasi.

Sellele toetudes mõtestame lahti meie tänase turusituatsiooni, kus kerkivad esile kaks suunda. Ettevõtjad, kes saavad enda tooteid müüa e-poes ja teised, kes peavad kliendi teenindamiseks kutsuma kliendi päriselt kohale või peab toodetele ostja leidma müügiinimene.

E-pood, kui hea soodne lisakanal?

Kui võrrelda kaubanduskeskuse poodi e-poega, siis oleks huvitav küsida esimese kaubanduskeskuse looja käest, mis nägu rentnikud tegid, kui räägiti võimalustest ja renditava pinna hinnast. Võib ainult eeldada, et näole kerkis sarnane kahtlust täis kulmukortsutus nagu täna, kui rääkida digiturundusest ja sellesse investeerimisest.

Sukeldume korra numbrimaailma. Kaubanduskeskustes küsivad omanikud ettevõtjatelt raha vastavalt ruutmeetri hinnale. See summa kindlustab kauplemiskoha, ökosüsteemi, kohati ka kliendid ehk teisisõnu hea aluse eduka äri tegemiseks. Oletame, et see ruutmeetri hind on 15-20 €/m2. Seega, kui äripinna suurus on 100 m2, on minimaalne kuu kulu 2000 € pluss töötajate töötasu, väljapanek, kaup, jooksvad kulud jms. Arvestades sellega, on tõenäoliselt minimaalne kuu kulu ettevõtjale 6000-7000 €, et rahvas ainuüksi poodi tuleks.

On ettevõtteid, kellel on üks pood ja neid kellel on poode üle 15. Kui poode on mitu, peaks ettevõtja oma plaanidesse võtma ka e-poe loomise. See on täpselt sama oluline nagu üks pood Räpinas, teine pood Haapsalus või kolmas Tartus. Siin ongi kujunenud välja veider olukord, kus ettevõtjad teavad, kui palju kulub ühe poe avamiseks, aga e-poe avamise puhul tõmmatakse eelarved kokku, sest e-poode peetakse heaks lisamüügikanaliks, mis toimib justkui iseenesest.