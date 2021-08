Spordiklubid rikuvad koroonareegleid: üks ei küsi üldse tõendit ja keelab maski kandmist, teine ootab seadme paigaldamist

Eilsest, 26. augustist karmistusid piirangud, mis tähendab, et ka spordiklubid peavad edaspidiselt kõikidelt täiskasvanud külastajatelt küsima koroonatõendit, läbipõdemise tõendit või negatiivse koroonatesti tulemust. Just sellele juhtis jõusaal Gym! tähelepanu ka klientidele saadetud kirjas.

Kirjas on aga ka mainitud, et alates 26. augustist kuni seadme paigaldamiseni kontrolli siiski ei teostata. “Ajavahemikul 26/08/2021 kuni seadme paigaldamiseni võtab iga külastaja isiklikult vastutuse, et omab COVID-19 tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testitulemuse kohta,” seisab nende sotsiaalmeedia teavituses.

Spordiklubi Corsagym on aga oma sotsiaalmeedias teatanud, et nemad ei plaanigi hakata koroonapasse kontrollima. "Spordiklubil Corsagym ei ole seaduslikku õigust nõuda klientidelt terviseandmete avaldamist," seisab teates. Samuti toovad nad välja, et "rangelt on keelatud treeningu ajal kanda maski, sest see võib tekitada sportimisel tõsiseid tervisekahjustusi ning spordiklubi ei vastuta tekkinud tagajärgede eest."