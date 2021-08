Tippjuht: kas enamikule naistele ostavad auto nende mehed? Mitmes poes suhtuti minusse nagu huvireisijasse

"See seksism hakkab tasapisi üle minema. Aga kui viimase auto ostsin, tahtsin sõidukites sees istuda ja neid käega katsuda. Jumala huvitav oleks teada, kas enamikule naistele ostavad auto mehed või vähemalt osalevad selles protsessis," arutles tanklaketti Circle K juhtinud ja nüüd jäätmekäitlusfirma Ragn Sellsi etteotsa asunud Kai Realo LP intervjuus.

"Mind ei huvita, mida keegi teine autost arvab - rooli hoian ju mina ja minu tagumik peab istmele mahtuma. Läksin autopoodidesse, istusin igasugustesse autodesse. Mõnedes poodides suhtuti minusse nagu huvireisijasse. Mingid mersumehed pärast nutsid, et oleks teadnud, et asi on tõsine, oleks mulle ikka autot näidanud. Vahel tekib kiusatus oma ärikaardiga vehkida, et tõsiselt suhtutaks.

Majaomanikuna korraldan paljusid asju, mis parandamist vajavad. Ma pole ju ajupuudega. Tean mitmeid mehi, kes pole nagu mu isa, kes kõike parandada oskas. Miks te siis arvate, et naine on idioot, kui ostab tehnikavallas teenust? Õnneks alla 40-aastastel inimestel sellist hoiakut väga pole, aga üle 50-aastastele taatidele tuleb ikka selgitada, et me ei tulnud siia kuduma ja naisteajakirju lappama.

Vahetevahel riietun muide teadlikult nii, et mind alahinnataks: tulen üleni roosas või litritega kleidis. Siis on nii armas vaadata, kuidas tekib kainenemise hetk, kui saadakse aru, et mulle ei saagi pähe istuda."