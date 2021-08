Sel nädalal kirjutas Ärileht kohtukaasusest, kus laenuandja läks võlga sisse nõudma selle käendajalt, petturi ohvriks langenud 95-aastaselt Nelly Lumelt, kelle kodu panditi tema teadmata 63 000 eurose laenu vastu. Vaidlusega kuni riigikohtuni välja läinud Lume võitis krediidiandjat ning kohtuotsuses seisab mustvalgel: „BestCredit OÜ on rikkunud vastutustundliku laenamise põhimõtet.” See tähendab, et kohus keelas vanaproualt raha sisse nõuda või tema kodu võla katteks ära võtta.

Mida arvab sellisest otsusest aga laenuäri, mis nimetab end kodulehel "sotsiaalselt vastutustundlikuks püüdlevaks ettevõtteks"?