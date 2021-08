FOTO | Afgaane viiakse Kabulist minema ka Eestis tegutseva firma lennukiga

„Jah, Magnetic MRO omaduses oleva liisinguettevõtte Magnetic Leasing lennuk, mida käitab Ameerika Ühendriikide lennufirma Global X, saadeti Kabuli inimeste evakueerimiseks riigist. Tegemist on USA valitsuse palvega, kus nad mobiliseerivad oma lennufirmad vastavalt CRAF õigusele (Civil Reserve Air Fleet ehk militaarlennukitele kaasatakse vajadusel tsiviilkasutuses masinad ettevõtetelt, kellega seesugune leping sõlmitud - toim.).

Selle lennuki hooldustööd ja värvimine teostati siinsamas Tallinna angaarides, meie enda inimeste poolt. Ja mul on ettevõtte juhina äärmiselt hea meel, et saame maailmale oma tegevusega siit Eestist abiks olla," kommenteeris Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots.

Lennufirma Global X on sotsiaalmeedias jaganud fotot nende lennuparki kuuluvast kahest Airbus A321 lennukist Kabulis, kus on näha ka pardale saamist ootavate inimeste järjekord. Üks neist lennukitest kuulubki siis Magnetic Leasingule ning värviti hiljuti Global X värvidesse Tallinnas. Tööde lõppedess suundus see Miamisse, kus asub lennufirma peakontor.