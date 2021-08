Eesti Energia: tulemas on väga suured elektri hinna kõikumised

Ei ole teada, kui pikalt elektri hinnad rekordilisel tasemel püsivad, küll aga on teada, et tulevikus kõiguvad elektri hinnad väga palju.

"Saame aru et kliendil on olukord keeruline - olgu see kodutarbija, kes juba suvel maksab päris krõbedaid arveid või tööstused, kes peavad ju turul konkureerima.

Üks mis on kindel, on see, et energia hinnad jäävad väga heitlikuks ja järjest rohkem meie elektritootmine hakkab sõltuma ilmast," rääkis Sutter.