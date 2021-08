Linnahalli juht: rahvamassid tekitasid katusel n-ö silla kõikumise efekti. Vastupidavust hinnati viimati 2019. aastal enne "Teneti" võtteid

Droonishow Linnahalli juures 27.08.2021 Foto: Andres Putting

Eile linnahalli katusel toimunud rahvarohke ürituse korraldajaks oli Samsung. Elektroonikafirma Baltimaade pressiesindaja selgitas, et nii kui katusel hakati võnkeid tundma, hajutati rahvast ning pidu koos drooni-show'ga jätkus. Linnahalli juhi sõnul anti ürituse korraldajale luba tingimusel, et katusele ei lasta üle 1000 inimese, aga tänaseks on selge, et ainult kontrollitud ligipääsu katusele korraldaja tagada ei suutnud.