Linnahalli katusel ürituse korraldaja: rahvast oli lubatud mahus, võnkeid tundes otsustasime inimesi hajutada

Eile õhtul toimus linnahalli katusel ja ümbruses üritus, kus esines NOËP ja toimus drooni-show. Rahvamassi all hakkas aga linnahalli katus hirmuäratavalt võnkuma, mistõttu rahvast hajutati ning sündmus jätkus. Sündmuse korraldaks oli Samsung Electronics, mille Baltimaade kommunikatsioonijuht Liga Bite sõnas selgituseks, et üritus osutus ootamatult menukaks, mistõttu suleti NOËPi kontserdi ajal sissepääs, et katusele ei pääseks rohkem inimesi, kui oli ürituse korraldus- ja turvaplaanis ette nähtud.