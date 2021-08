Turvafirma Linnahalli katusekontserdist: väravatest läbi tunginud inimesed jooksid nii kiiresti inimmassi sekka, et neid ei olnud hiljem võimalik tuvastada

Turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Ann Marii Närska sõnul tundsid kuulajad NOËP-i kontserdi ajal, kuidas pind hakkab jalge all liikuma. „Ühel hetkel tundus inimestele, et katus hakkab sisse vajuma. Vahepeal tekkis ka info, et kuskil tekkis mingi auk ja inimesi kukkus sinna sisse, kuid meie inimeste kinnitusel toimus siiski ainult vetrumine ja keegi õnneks viga ei saanud.“