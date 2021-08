Toomas Luman: endiselt tahetakse seaduse jõul kõiki õnnelikuks teha, aga see loob vaid õpitud abitust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos ettevõtjate ja koostööpartneritega 2021/2022 ärihooaja Eesti Vabaõhumuuseumis. Traditsiooniliselt pidas ärihooaja avakõne kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman, kes oma kõnes tõi välja, et Eesti ettevõtjatel on hetkel lisaks tervisekriisile kolm suurt väljakutset: kliima- ja rohepöörde temaatika, maksukeskkonna säilimine ja kolmandaks jätkuv võitlus kasvava bürokraatia vastu.

„Eelmisel aastal Tapal olles sai räägitud, et ebakindlus püsib ning valmis tuleb olla töötuse kasvuks ning võimalikuks pankrottide laineks. Õnneks on seni läinud kardetust paremini. Mustemad stsenaariumid pole realiseerunud ning kuigi sektoriti väga ebaühtlaselt, on olukord majanduses tervikuna võrdlemisi hea. Kuid nagu ikka, ei tähenda tänane pilt seda, et homme oleks ilmtingimata sama või parem. Ebakindlus on jätkuvalt suur nii meil kui maailmas, nii viirust kui globaalseid kaubandustingimusi ja rahvusvahelist olukorda arvestades," alustas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman oma kõnet.

Lumani sõnul on Eesti ettevõtjatel hetkel vähemalt 3 suurt väljakutset. Esimeseks neist on kliima- ja rohepöördega seonduv, sest paratamatult nii Euroopas kui maailmas, nendel ettekäänetel järgnevate aastate jooksul jagatakse ümber suuri summasid. „Eestil oleks rumal jätta need võimalused kasutamata. Paratamatult tuleb sellega arvestada tulevikuplaane tehes ning ei saa kindel olla, et poliitilised otsused ettevõtjate jaoks kõige positiivsemad on. Kuid see risk on teatavasti alati," lausus Luman.