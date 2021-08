KUULA | Kas sel sügisel jätkub tööd kõigile tööotsijatele? Kümnetel tuhandetel puudub väga oluline eeldus tasuva töö saamiseks

"Kui tavaliselt on sügiskuud aktiivsed töölemineku kuud, siis küsimus on tõesti, kas ka sel sügisel sama näeme? Erinevad põhjused, mida on viirusolukord ja inimeste pikk kodusoleku ja töötukassa toetuste maksmise olukord kaasa toonud, on uudne ja peame seda pidevalt uuesti analüüsima," möönab muutunud olukorda töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juht Siim Sarapuu. "Kui võtame olukorra aasta-poolteist tagasi, kui töötus tegi kahekordse kasvu ja kasv oli eriti võimas Tallinnas ja Harjumaal, siis tänaseks on see arv madalamaks läinud ja viimastel kuudel, suvekuudel on töötute arv püsinud stabiilne. Ehk et tegelikult piirangud suvel kadusid, siis inimesi eriti palju rohkem tööle ei läinud."