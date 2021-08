Eestit päästab kriisist infotehnoloogia. Hetkel töötab valdkonnas ligikaudu 41 000 inimest

Täna on Eestis tööhõive määr umbes 65%, mis on ca 640 000 inimest. Ja kuigi koroonaviiruse pandeemia tabas majandust ja suurendas töötute arvu, kasvas IKT valdkonna töötajate arv aastaga 0,5%. Veel 2014. aastal moodustasid nad 3,9% kõigist hõivatutest, aga täna juba 6,5% ehk umbes 41 000 inimest. Ukrainas edukat äri ajava Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimehe sõnul päästab just IT Eestit ja võimaldab tal kriisist väljuda ühena esimeste seas Euroopas.