Elektrisõidukite laadimisplatvormi arendaja laieneb Skype’i asutajate ja Scandiumi investeeringute toel Lätti

„See on aga vaid algus, sest elektromobiilsuse turg suureneb järgmistel aastatel hüppeliselt ja Eleportil on väga head eeldused, et sama kiirelt edasi arenedes Baltikumis kasvada suurimaks laadimisplatvormiks,“ lisas Tats.

Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa hinnangul kasvab elektriautode osakaal Eestis Euroopa Liidu regulatsioonide mõjul tagasihoidlike prognooside järgi 2030. aastaks 100 000 autoni. „See tähendab, et vähem kui kümne aastaga elektriautode arv 50-kordistub ning kõikidel neil autodel on vaja mingil hetkel kasutada ka avalikke laadimispunkte. Meie suurim eesmärk ongi kliimasõbralik transport teha kõigile kättesaadavaks,“ selgitas Potisepp.

„Eestis on hetkel üle 300 avaliku laadija ning olukord Lätis ei ole seni oluliselt parem. Reaalne turuvajadus Balti riikides 10 aasta pärast on aga vähemalt 30 000 avalikku kiirlaadijat ja veel rohkem poolkiirlaadijaid,“ lisas Potisepp.

Viimases investeerimisvoorus osalenud Scandium Kinnisvara partneri Jaak Roosaare sõnul haakub investeering nende jaoks hästi põhimõttega, mille järgi roheenergia on lähitulevik kui juba mitte olevik. „Eleporti tiim on oma tegutsemisaastate jooksul tõestanud, et nad oskavad pakkuda laadimisplatvormi täisteenust ja oma konkurente edestada. Investoritena soovime näha, et nad nüüd investeeringute toel gaasi põhja vajutaksid ja üle Baltikumi oma teenused välja arendaksid,“ sõnas Roosaare.